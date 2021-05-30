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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

30.05.2021 08:45
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgında son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 12, Meksika'da 387, Arjantin'de 416, Kolombiya'da 540, Peru'da 224, Şili'de 119, Bolivya'da 58, Ekvador'da 77, Paraguay'da 95 ve Uruguay'da 49 kişi yaşamını yitirdi

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 12 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 461 bin 57'ye, 79 bin 670 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 471 bin 600'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 254 bin 893 vaka ve 111 bin 253 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 869 bin 696 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 387 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 725 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 223 bin 455'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 411 bin 503'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 924 bin 865'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 416 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 77 bin 108'e, 29 bin 841 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 732 bin 263'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 288 bin 467 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 540 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 87 bin 747'ye çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 494 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 363 bin 61'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 141 bin 549'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 224 kişi yaşamını yitirdi ve 1994 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 951 bin 651'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 901 bin 998'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 47'ye çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 426 artışla 1 milyon 369 bin 756'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 295 bin 646'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 144 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 366 bin 714'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 435'e, sağlığına kavuşanların sayısı 291 bin 325'e çıktı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 77 artarak 20 bin 485'e, vaka sayısı da 1576 artışla 424 bin 741'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 366 bin 425 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 429 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 350 bin 613'e, can kaybı sayısı 8 bin 987'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 288 bin 232'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 49 artarak 4 bin 176'ya, vaka sayısı 3 bin 594 artışla 288 bin 172'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 246 bin 321 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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