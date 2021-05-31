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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

31.05.2021 08:55
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 874 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 461 bin 931'e, 43 bin 520 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 515 bin 120'ye yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 265 bin 930 vaka ve 111 bin 304 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 14 milyon 912 bin 744 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 1307 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 223 bin 507'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 412 bin 810'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 926 bin 287'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 348 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 77 bin 456'ya, 21 bin 346 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 753 bin 609'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 319 bin 68 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 535 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 88 bin 282'ye çıktı.

Son 24 saatte 20 bin 218 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 383 bin 279'a, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 153 bin 961'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 140 kişi yaşamını yitirdi ve 1729 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 955 bin 469'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 69 bin 342'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 905 bin 433'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 168'e çıktı.

Vaka sayısı 7 bin 772 artışla 1 milyon 377 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 302 bin 518'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 60 artarak 20 bin 545'e, vaka sayısı da 1100 artışla 425 bin 841'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 1760 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 368 bin 474'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 471'e, sağlığına kavuşanların sayısı 292 bin 713'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 96 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 75 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 352 bin 688'e, can kaybı sayısı 9 bin 83'e, sağlığına kavuşanların sayısı 290 bin 467'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 37 artarak 4 bin 213'e, vaka sayısı 3 bin 329 artışla 291 bin 488'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 250 bin 49 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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