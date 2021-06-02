Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 408, Arjantin'de 641, Kolombiya'da 523, Peru'da 238, Şili'de 44, Ekvador'da 48, Bolivya'da 115, Paraguay'da 107 ve Uruguay'da 66 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 408 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 465 bin 199'a, 78 bin 926 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 624 bin 480'e çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 291 bin 509 vaka ve 111 bin 210 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 68 bin 146 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 6 bin 917 yeni vaka tespit edildi. Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 227 bin 840 olarak açıklandı. Yetkililer, ölü sayısındaki ani artışa çoğunluğu 2020'de gerçekleşen ve doğrulama bekleyen 4 bin 272 virüs kaynaklı ölümün toplam ölü sayısına eklenmesinin sebep olduğunu belirtti. Ülkedeki toplam vaka sayısı 2 milyon 420 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 930 bin 608'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 641 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 78 bin 733'e, 35 bin 355 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 817 bin 139'a çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 381 bin 337 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 523 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 89 bin 297'ye çıktı. Son 24 saatte 25 bin 966 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 432 bin 422'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 193 bin 406'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 238 kişi yaşamını yitirdi ve 1957 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 1 milyon 961 bin 87'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 184 bin 507'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 914 bin 169'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 344'e çıktı. Vaka sayısı 5 bin 40 artışla 1 milyon 389 bin 357'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 315 bin 860'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 48 artarak 20 bin 620'ye, vaka sayısı da 1653 artışla 427 bin 690'na yükseldi. Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti ve 3 bin 439 yeni vaka görüldü. Ülkede vaka sayısı 374 bin 718'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 639'a, sağlığına kavuşanların sayısı 297 bin 580'ne çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 107 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 860 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 358 bin 244'e, can kaybı sayısı 9 bin 293'e, sağlığına kavuşanların sayısı 294 bin 994'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 342'ye, vaka sayısı 3 bin 515 artışla 298 bin 6'ya yükseldi. Virüs tespit edilen 257 bin 30 kişi iyileşti.