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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

04.06.2021 08:39
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1682, Meksika'da 216, Arjantin'de 553, Kolombiya'da 545, Peru'da 242, Şili'de 213, Ekvador'da 25, Bolivya'da 100, Paraguay'da 102, Uruguay'da 66 ve Kosta Rika'da 26 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1682 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 469 bin 388'e, 83 bin 391 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 803 bin 472'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 334 bin 364 vaka ve 113 bin 441 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 228 bin 983 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 216 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 894 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 228 bin 362'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 426 bin 822'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 934 bin 541'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 553 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 79 bin 873'e, 32 bin 291 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 884 bin 447'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 438 bin 437 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 545 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 90 bin 353'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 624 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 488 bin 46'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 242 bin 60'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 242 kişi yaşamını yitirdi ve 1362 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 968 bin 693'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 185 bin 380'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 923 bin 309'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 213 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 29 bin 598'e çıktı.

Vaka sayısı 8 bin 150 artışla 1 milyon 403 bin 101'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 327 bin 643'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 25 artarak 20 bin 706'ya, vaka sayısı da 952 artışla 429 bin 817'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 375 bin 151 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 100 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 429 yeni vaka görüldü. Ülkede vaka sayısı 380 bin 457'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 14 bin 832'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 301 bin 160'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 102 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 262 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 364 bin 702'ye, can kaybı sayısı 9 bin 498'e, sağlığına kavuşanların sayısı 299 bin 594'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 66 artarak 4 bin 460'a, vaka sayısı 2 bin 887 artışla 304 bin 411'e yükseldi. Virüs tespit edilen 263 bin 733 kişi iyileşti.

Kosta Rika

Kosta Rika basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 26 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 124'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 181 artarak 325 bin 779'a çıktığı ülkede, bugüne kadar 246 bin 686 Kovid-19 hastası sağlığına kavuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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