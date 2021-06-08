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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

08.06.2021 08:55
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1010, Meksika'da 34, Arjantin'de 733, Kolombiya'da 535, Peru'da 141, Şili'de 121, Bolivya'da 58, Paraguay'da 131 ve Uruguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1010 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 474 bin 414'e, 37 bin 156 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 16 milyon 984 bin 218'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 370 bin 234 vaka ve 114 bin 542 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 408 bin 401 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti, 881 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 228 bin 838'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 434 bin 562'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 941 bin 913'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 733 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 81 bin 946'ya, 22 bin 195 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 3 milyon 977 bin 634'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 560 bin 148 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 535 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 92 bin 496'ya çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 949 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 593 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 340 bin 543'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 141 kişi yaşamını yitirdi ve 542 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 984 bin 999'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 186 bin 757'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 940 bin 723'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 58'e çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 958 artışla 1 milyon 434 bin 884'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 355 bin 224'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 58 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 832 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 389 bin 994'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 82'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 308 bin 971'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 131 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 833 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 375 bin 996'ya, can kaybı sayısı 10 bin 5'e, sağlığına kavuşanların sayısı 309 bin 120'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 4 bin 692'ye, vaka sayısı 2 bin 269 artışla 318 bin 783'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 279 bin 387 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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