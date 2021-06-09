Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 378, Meksika'da 262, Arjantin'de 722, Kolombiya'da 427, Peru'da 230, Şili'de 46, Bolivya'da 95, Paraguay'da 140, Guatemala'da 26 ve Uruguay'da 57 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 378 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 476 bin 792'ye, 52 bin 911 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 37 bin 129'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 378 bin 256 vaka ve 115 bin 309 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 494 bin 71 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 262 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 449 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 229 bin 100'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 438 bin 11'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 944 bin 267'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 722 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 82 bin 667'ye, 31 bin 137 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 8 bin 771'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 585 bin 811 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 427 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 92 bin 923'e çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 586 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 611 bin 602'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 365 bin 50'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 12. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 230 kişi yaşamını yitirdi ve 1741 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 1 milyon 987 bin 933'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 187 bin 157'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 944 bin 122'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 104'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 568 artışla 1 milyon 440 bin 417'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 362 bin 431'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 981 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 392 bin 975'e, virüse bağlı can kaybı 15 bin 177'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 311 bin 340'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 140 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 135 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 379 bin 131'e, can kaybı sayısı 10 bin 145'e, sağlığına kavuşanların sayısı 311 bin 605'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 26 artarak 8 bin 331'e, vaka sayısı 1581 artışla 263 bin 836'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 240 bin 961 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 57 artarak 4 bin 749'a, vaka sayısı 4 bin 195 artışla 322 bin 978'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 283 bin 397 kişi iyileşti.