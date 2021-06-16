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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16.06.2021 09:33
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 468 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 490 bin 696'ya, 80 bin 609 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 533.221'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 487 bin 385 vaka ve 119 bin 110 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 15 milyon 944 bin 646 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 243 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 250 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 428'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 459 bin 601'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 960 bin 33'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 589 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 86 bin 615'e, 27 bin 260 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 172 bin 742'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 771 bin 968 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 599 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 96 bin 965'e çıktı.

Son 24 saatte 24 bin 452 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 802 bin 52'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 539 bin 442'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 171 kişi yaşamını yitirdi ve 1007 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 7 bin 477'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 189 bin 261'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 968 bin 723'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 61 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 30 bin 865'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 607 artışla 1 milyon 487 bin 239'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 413 bin 414'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 571 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 411 bin 677'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 15 bin 738'e, sağlığına kavuşanların sayısı 326 bin 484'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 115 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 667 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 396 bin 149'a, can kaybı sayısı 11 bin 69'a, sağlığına kavuşanların sayısı 330 bin 395'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 35 artarak 8 bin 500'e, vaka sayısı 1740 artışla 273 bin 730'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 248 bin 316 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 53 artarak 5 bin 89'a, vaka sayısı 2 bin 813 artışla 343 bin 615'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 307 bin 189 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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