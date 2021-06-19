Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 495, Meksika'da 167, Arjantin'de 465, Kolombiya'da 590, Peru'da 125, Şili'de 119, Ekvador'da 59, Bolivya'da 85, Paraguay'da 117, Guatemala'da 46, Honduras'ta 29 ve Uruguay'da 55 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 495 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 498 bin 499'a, 98 bin 832 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 801 bin 462'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 552 bin 727 vaka ve 121 bin 238 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 136 bin 968 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 167 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 98 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 230 bin 959'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 471 bin 741'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 966 bin 702'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 465 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 88 bin 247'ye, 20 bin 363 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 242 bin 763'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 844 bin 329 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 590 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 98 bin 746'ya çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 790 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 888 bin 614'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 616 bin 680'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 125 kişi yaşamını yitirdi ve 1659 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 23 bin 179'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 189 bin 933'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 979 bin 376'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 259'a çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 770 artışla 1 milyon 505 bin 1'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 431 bin 515'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 59 artarak 21 bin 234'e, vaka sayısı da 2 bin 54 artışla 444 bin 395'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 407 bin 512 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 118 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 419 bin 313'e, can kaybı sayısı 16 bin 9'a, sağlığına kavuşanların sayısı 335 bin 285'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 117 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 149 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 403 bin 392'ye, can kaybı sayısı 11 bin 411'e, sağlığına kavuşanların sayısı 338 bin 556'ya çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte ölenlerin sayısı 46 artarak 8 bin 595'e, vaka sayısı 1482 artışla 278 bin 409'a yükseldi.

Virüs tespit edilen 251 bin 837 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 29 kişi hayatını kaybetti ve 817 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 251 bin 966'ya, can kaybı sayısı 6 bin 748'e, sağlığına kavuşanların sayısı 91 bin 468'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 55 artarak 5 bin 207'ye, vaka sayısı 2 bin 738 artışla 351 bin 378'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 317 bin 16 kişi iyileşti.