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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.06.2021 10:06
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 301, Meksika'da 192, Arjantin'de 495, Kolombiya'da 589, Peru'da 161, Şili'de 133, Ekvador'da 50, Bolivya'da 79, Paraguay'da 110 ve Uruguay'da 34 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 500 bin 800'e, 82 bin 288 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 883 bin 750'ye çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 573 bin 210 vaka ve 121 bin 960 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 183 bin 849 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 192 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 964 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 231 bin 151'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 475 bin 705'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 969 bin 137'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 495 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 88 bin 742'ye, 15 bin 631 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 258 bin 394'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 868 bin 105 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 589 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 99 bin 335'e çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 734 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 917 bin 348'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 644 bin 287'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 161 kişi yaşamını yitirdi ve 1682 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 26 bin 729'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 190 bin 202'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 982 bin 916'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 133 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 392'ye çıktı.

Vaka sayısı 6 bin 263 artışla 1 milyon 511 bin 275'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 439 bin 182'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 50 artarak 21 bin 284'e, vaka sayısı da 1191 artışla 445 bin 586'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 407 bin 512 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 79 kişi hayatını kaybetti ve 1648 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 420 bin 961'e, can kaybı sayısı 16 bin 88'e, sağlığına kavuşanların sayısı 337 bin 136'ya çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi hayatını kaybetti, 1683 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 405 bin 75'e, can kaybı sayısı 11 bin 521'e, sağlığına kavuşanların sayısı 341 bin 264'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 34 artarak 5 bin 241'e, vaka sayısı 2 bin 12 artışla 353 bin 377'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 320 bin 347 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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