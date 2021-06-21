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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.06.2021 08:56
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1025 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 501 bin 825'e, 44 bin 178 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 17 milyon 927 bin 928'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 582 bin 792 vaka ve 122 bin 160 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 220 bin 238 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti, 1578 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 231 bin 151'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 477 bin 283'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 971 bin 470'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 301 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 89 bin 43'e, 10 bin 395 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 268 bin 789'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 890 bin 213 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 599 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 99 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 27 bin 818 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 3 milyon 945 bin 166'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 667 bin 161'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 144 kişi yaşamını yitirdi ve 1489 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 29 bin 625'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 190 bin 425'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 986 bin 250'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 121 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 513'e çıktı.

Vaka sayısı 5 bin 753 artışla 1 milyon 517 bin 18'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 445 bin 703'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 44 kişi hayatını kaybetti ve 1086 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 422 bin 47'ye, can kaybı sayısı 16 bin 132'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 339 bin 104'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi hayatını kaybetti, 1145 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 406 bin 220'ye, can kaybı sayısı 11 bin 633'e, sağlığına kavuşanların sayısı 343 bin 959'a çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle ölenlerin sayısı 30 artarak 5 bin 271'e, vaka sayısı 1500 artışla 354 bin 865'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 323 bin 494 kişi iyileşti.

Amerika Birleşik Devletleri, Latin Amerika, Arjantin, Meksiko, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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