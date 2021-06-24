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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.06.2021 08:26
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 392, Meksika'da 342, Arjantin'de 706, Kolombiya'da 645, Peru'da 112, Şili'de 56, Ekvador'da 52, Bolivya'da 86, Paraguay'da 124, Honduras'ta 26 ve Uruguay'da 24 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 392 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 507 bin 109'a, 115 bin 228 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 169 bin 881'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 630 bin 251 vaka ve 123 bin 825 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 483 bin 635 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 342 kişi hayatını kaybetti, 4 bin 233 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 231 bin 847'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 487 bin 747'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 979 bin 823'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 706 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 90 bin 986'ya, 27 bin 319 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 326 bin 101'e ulaştı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 944 bin 323 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 645 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 101 bin 947'ye yükseldi.

Son 24 saatte 29 bin 995 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 27 bin 16'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 741 bin 459'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 112 kişi yaşamını yitirdi ve 1103 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 36 bin 449'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 191 bin 73'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 994 bin 330'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 56 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 31 bin 746'ya çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 768 artışla 1 milyon 528 bin 409'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 462 bin 966'ya ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 52 artarak 21 bin 367'ye, vaka sayısı da 1931 artışla 449 bin 107'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 415 bin 508 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 86 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 270 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 426 bin 748'e, can kaybı sayısı 16 bin 329'a, sağlığına kavuşanların sayısı 346 bin 879'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 148 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 411 bin 615, can kaybı sayısı 11 bin 973, sağlığına kavuşanların sayısı 352 bin 14 oldu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 26 kişi hayatını kaybetti ve 546 yeni vaka tespit edildi.

Vaka sayısı 255 bin 663'e, can kaybı sayısı 6 bin 844'e, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 14'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 24 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 374'e, vaka sayısı 1805 artışla 360 bin 247'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 332 bin 112 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, 112, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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