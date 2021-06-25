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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.06.2021 08:36
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 32, Meksika'da 221, Arjantin'de 452, Kolombiya'da 689, Peru'da 102, Şili'de 51, Bolivya'da 85, Paraguay'da 113, Guatemala'da 49, Honduras'ta 35 ve Uruguay'da 39 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 32 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 509 bin 141'e, 73 bin 602 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 243 bin 483'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 648 bin 202 vaka ve 124 bin 606 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke olan Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 511 bin 701 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 221 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 340 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 232 bin 68'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 493 bin 87'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 982 bin 674'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 452 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 91 bin 438'e, 24 bin 463 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 350 bin 564'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 3 milyon 967 bin 633 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 689 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 102 bin 636'ya yükseldi.

Son 24 saatte 32 bin 997 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 60 bin 13'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 769 bin 887'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 102 kişi yaşamını yitirdi ve 1456 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 40 bin 186'ya, virüse bağlı can kaybı sayısı 191 bin 286'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 997 bin 830'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 51 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 31 bin 797'ye çıktı.

Vaka sayısı 3 bin 448 artışla 1 milyon 531 bin 872, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 468 bin 137 oldu.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 85 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 430 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 429 bin 178'e, can kaybı sayısı 16 bin 414'e, sağlığına kavuşanların sayısı 348 bin 915'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, 24 saatte 113 kişi hayatını kaybetti, 1842 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 413 bin 457'ye, can kaybı sayısı 12 bin 86'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 354 bin 697'ye ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 8 bin 894'e, vaka sayısı 1967 artışla 286 bin 708'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 258 bin 646 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve 1155 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 256 bin 818'e, can kaybı sayısı 6 bin 879'a, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 187'ye çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 39 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 413'e, vaka sayısı 1770 artışla 361 bin 994'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 334 bin 971 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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