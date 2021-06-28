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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

28.06.2021 09:40
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 739, Meksika'da 43, Arjantin'de 251, Kolombiya'da 664, Peru'da 110, Şili'de 135, Ekvador'da 38, Bolivya'da 30, Paraguay'da 152 ve Uruguay'da 20 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 739 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 513 bin 474'e, 33 bin 704 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 420 bin 598'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 696 bin 93 vaka ve 126 bin 50 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 613 bin 992 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişi hayatını kaybetti, 2 bin 384 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 564'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 504 bin 792'ye, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 990 bin 610'a çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 251 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 92 bin 568'e, 12 bin 105 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 405 bin 247'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 27 bin 510 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 664 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 104 bin 678'e çıktı.

Son 24 saatte 32 bin 376 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 158 bin 716'ya, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 854 bin 457'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 110 kişi yaşamını yitirdi ve 2 bin 795 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 46 bin 57'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 191 bin 584'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 1 bin 357'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 298'e çıktı.

Vaka sayısı 4 bin 488 artışla 1 milyon 547 bin 103'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 484 bin 410'na ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 38 artarak 21 bin 523'e, vaka sayısı da 971 artışla 454 bin 336'ya yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 423 bin 688 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 922 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 433 bin 935'e, can kaybı sayısı 16 bin 581'e, sağlığına kavuşanların sayısı 354 bin 569'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 152 kişi hayatını kaybetti, 1487 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 418 bin 330'a, can kaybı sayısı 12 bin 517'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 362 bin 703'e çıktı.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 20 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 494'e, vaka sayısı 1027 artışla 365 bin 866'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 342 bin 494 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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