Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

30.06.2021 09:28
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1893 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 515 bin 985'e, 64 bin 903 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 513 bin 305'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 719 bin 568 vaka ve 126 bin 937 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 779 bin 136 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 195 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 711 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 232 bin 803'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 513 bin 164'e, iyileşenlerin sayısı da 1 milyon 997 bin 381'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 526 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 93 bin 668'e, 24 bin 65 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 447 bin 701'e çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 62 bin 245 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 608 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 105 bin 934'e çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 880 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 213 bin 74'e, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 908 bin 310'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 35 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 489'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 648 artışla 1 milyon 553 bin 774'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 494 bin 284'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 22 artarak 21 bin 545'e, vaka sayısı da 1746 artışla 457 bin 489'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 423 bin 688 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 55 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 437 bin 623'e, can kaybı sayısı 16 bin 702'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 358 bin 851'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, 1825 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 421 bin 589'a, can kaybı sayısı 12 bin 763'e, sağlığına kavuşanların sayısı 368 bin 4'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 147'ye, vaka sayısı 697 artışla 292 bin 674'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 264 bin 426 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 34 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 558'e, vaka sayısı 1285 artışla 368 bin 178'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 346 bin 857 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Sao Paulo, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu 09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek 09:04 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı 09:02 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 08:11 Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 08:04 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu 00:37 EURO 2020'de çeyrek final eşleşmeleri belli oldu
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti 00:02 Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı 22:43 İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı

Son Dakika Haberleri
09:54 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı
09:52 Tekne kaptanı denizde bir erkeğe ait cansız beden buldu
09:34 Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
09:03 Marketlerde yeni dönem başlıyor! Artık bazı sebze ve meyveler elle seçilemeyecek
09:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız
09:01 LGS'de 97 öğrenci tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 puan aldı
08:51 Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu
08:21 Şeker sandıkları lavabo açıcıyı yiyen 5 çocuk hastanelik oldu
08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı
08:03 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı         
09:55
Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı Varlık Barışı uygulamasından yararlanma süresi 6 ay uzatıldı         
09:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız Cumhurbaşkanı Erdoğan, kurmaylarına talimat verdi: Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız         
09:03
Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu Son Dakika! Yüz binlerce öğrencinin merakla beklediği LGS sonuçları belli oldu         
08:52
Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı         
08:05
Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları Teşkilat'ın Ceren'i Ezgi Eyüboğlu'ndan Miami'de aşk pozları         
00:51
İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı İsveçli futbolcunun insanlık dışı faulüne futbolseverlerden tepki yağdı         
00:14
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi Şort giyen genç kıza sokakta sözlü saldırı! Babasına da hakaret edildi         
21:05
Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı Takipçileri dondu kaldı! Instagram fenomeni Madison LeCroy'un canlı yayında göğüsleri açıldı         
19:11
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Memlekete dönerken Memlekete dönerken "arabalı treni" seçen gurbetçi, Avusturya'dan 1 buçuk günde Edirne'ye geliyor         
17:28
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı Korkunç kazada babasını kaybetti, çaresizce başında ağladı         
15:48
Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı Lüks rezidansta korkunç olay! Çıplak halde bulunan kadının tırnağındaki DNA sır perdesini araladı         
15:37
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 10:00:51. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement