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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

02.07.2021 08:28
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 2 bin 29, Meksika'da 201, Arjantin'de 469, Kolombiya'da 593, Peru'da 122, Şili'de 43, Ekvador'da 45, Bolivya'da 55, Paraguay'da 122, Guatemala'da 67, Uruguay'da 27 ve Honduras'ta 25 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 2 bin 29 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 520 bin 95'e, 65 bin 163 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 18 milyon 622 bin 304'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 743 bin 291 vaka ve 128 bin 322 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 16 milyon 931 bin 272 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 201 kişi hayatını kaybetti, 6 bin 81 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 233 bin 248'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 525 bin 350'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 3 bin 477'ye ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 469 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam ölü sayısı 94 bin 772'ye, 21 bin 177 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 491 bin 551'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 92 bin 53 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 593 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 107 bin 137'ye çıktı.

Son 24 saatte 28 bin 315 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 269 bin 297'ye, iyileşenlerin sayısı 3 milyon 964 bin 74'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 122 kişi yaşamını yitirdi ve 1387 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 57 bin 554'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 192 bin 687'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 17 bin 664'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 43 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 32 bin 588'e çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 677 artışla 1 milyon 558 bin 557'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 502 bin 411'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 45 artarak 21 bin 605'e, vaka sayısı 1034 artışla 459 bin 538'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 423 bin 688 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve 1662 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 441 bin 286'ya, can kaybı sayısı 16 bin 822'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 363 bin 431'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti, 1716 yeni vaka tespit edildi.

Vaka sayısı 424 bin 998, can kaybı sayısı 13 bin 17, sağlığına kavuşanların sayısı 373 bin 253 oldu.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 67 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 282'ye, vaka sayısı 2 bin 855 artışla 296 bin 438'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 265 bin 352 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte virüs nedeniyle 27 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 619'a, vaka sayısı 1259 artışla 370 bin 600'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 350 bin 291 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 616 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 263 bin 376'ya, can kaybı sayısı 7 bin 30'a, sağlığına kavuşanların sayısı 92 bin 472'ye çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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