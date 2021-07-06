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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

06.07.2021 08:15
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 695, Meksika'da 67, Arjantin'de 621, Kolombiya'da 570, Şili'de 146, Ekvador'da 35, Bolivya'da 34, Paraguay'da 101, Guatemala'da 37 ve Uruguay'da 22 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 695 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 525 bin 112'ye, 22 bin 703 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 18 milyon 792 bin 511'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 790 bin 90 vaka ve 129 bin 675 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 151 bin 673 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 67 kişi hayatını kaybetti, 1805 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 233 bin 689'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 541 bin 873'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 19 bin 48'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 621 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 96 bin 521'e, 17 bin 277 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 552 bin 750'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 175 bin 856 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 570 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 109 bin 466'ya çıktı.

Son 24 saatte 25 bin 366 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 375 bin 861'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 76 bin 13'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 146 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 249'a çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 852 artışla 1 milyon 572 bin 608'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 517 bin 303'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 21 bin 695'e, vaka sayısı da 507 artışla 462 bin 649'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 431 bin 404 kişi de iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 1394 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 446 bin 362'ye, can kaybı sayısı 16 bin 985'e, sağlığına kavuşanların sayısı 370 bin 378'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 101 kişi hayatını kaybetti, 1141 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 429 bin 884'e, can kaybı sayısı 13 bin 447'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 382 bin 291'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, salgında son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 498'e, vaka sayısı 522 artışla 302 bin 534'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 269 bin 908 kişi iyileşti.

Uruguay

Uruguay Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 22 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 5 bin 711'e, vaka sayısı 577 artışla 373 bin 286'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 356 bin 929 kişi iyileşti.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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