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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.07.2021 09:45
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1509, Meksika'da 217, Arjantin'de 244, Kolombiya'da 576, Peru'da 89, Şili'de 122, Ekvador'da 35, Paraguay'da 77, Guatemala'da 34 ve Honduras'ta 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1509 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 531 bin 688'e, 57 bin 737 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 20 bin 499'a çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 853 bin 276 vaka ve 131 bin 960 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 479 bin 277 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 217 kişi hayatını kaybetti, 9 bin 319 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 234 bin 675'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 577 bin 140'a, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 36 bin 776'ya çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 244 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 98 bin 148'e, 14 bin 518 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 627 bin 537'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 246 bin 200 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 576 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 111 bin 731'e çıktı.

Son 24 saatte 21 bin 536 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 471 bin 622'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 199 bin 227'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 89 kişi yaşamını yitirdi ve 1197 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 76 bin 530'a, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 84'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 37 bin 391'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 122 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 636'ya çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 906 artışla 1 milyon 582 bin 391'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 529 bin 269'a ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 35 artarak 21 bin 803'e, vaka sayısı da 1195 artışla 467 bin 73'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 431 bin 404 kişi de iyileşti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 77 kişi hayatını kaybetti, 1258 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 435 bin 522'ye, can kaybı sayısı 13 bin 806'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 390 bin 3'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 643'e, vaka sayısı 2 bin 960 artışla 314 bin 302'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 276 bin 272 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 1111 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 272 bin 730'a, can kaybı sayısı 7 bin 221'e, sağlığına kavuşanların sayısı 94 bin 54'e çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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