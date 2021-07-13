Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 745, Meksika'da 89, Arjantin'de 480, Kolombiya'da 509, Peru'da 60, Şili'de 103, Bolivya'da 31, Paraguay'da 46 ve Honduras'ta 29 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 745 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 534 bin 233'e, 17 bin 31 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 106 bin 971'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 869 bin 300 vaka ve 132 bin 205 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 666 bin 654 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 89 kişi hayatını kaybetti, 3 bin 74 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 235 bin 58'e, toplam vaka sayısı 2 milyon 593 bin 574'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 51 bin 357'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 480 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 99 bin 255'e, 14 bin 989 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 662 bin 937'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 300 bin 823 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 509 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 113 bin 335 çıktı.

Son 24 saatte 18 bin 650 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 530 bin 610'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 276 bin 465'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 60 kişi yaşamını yitirdi ve 278 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 81 bin 557'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 488'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 45 bin 506'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 103 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 33 bin 980'ne çıktı.

Vaka sayısı 2 bin 145 artışla 1 milyon 589 bin 623'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 537 bin 815'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 1195 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 455 bin 436'ya, can kaybı sayısı 17 bin 250'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 381 bin 945'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 46 kişi hayatını kaybetti, 1045 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 438 bin 764'e, can kaybı sayısı 13 bin 964'e, sağlığına kavuşanların sayısı 394 bin 920'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 29 kişi hayatını kaybetti ve 499 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 274 bin 977'ye, can kaybı sayısı 7 bin 288'e, sağlığına kavuşanların sayısı 94 bin 540'a çıktı.