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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14 Temmuz 2021 Çarşamba 10:21
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1605, Meksika'da 219, Arjantin'de 387, Kolombiya'da 504, Peru'da 54, Şili'de 36, Bolivya'da 37, Paraguay'da 52, Guatemala'da 35 ve Honduras'ta 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1605 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 535 bin 838'e, 45 bin 22 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 151 bin 993'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 879 bin 846 vaka ve 132 bin 845 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 770 bin 617 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 219 kişi hayatını kaybetti, 11 bin 137 yeni vaka tespit edildi.

Ülkede Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 235 bin 277'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 604 bin 711'e, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 56 bin 317'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 387 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 99 bin 640'a, 20 bin 23 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 682 bin 960'a çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 314 bin 593 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 504 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 113 bin 839'a çıktı.

Son 24 saatte 17 bin 532 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 548 bin 142'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 299 bin 931'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi ve 1085 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 83 bin 567'ye, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 606'ya, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 47 bin 805'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 36 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 16'ya çıktı.

Vaka sayısı 1264 artışla 1 milyon 590 bin 887'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 540 bin 595'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 1379 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 456 bin 815'e, can kaybı sayısı 17 bin 287'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 383 bin 411'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 1133 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 439 bin 897'ya, can kaybı sayısı 14 bin 16'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 396 bin 450'ye çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 756'ya, vaka sayısı 2 bin 963 artışla 322 bin 120'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 282 bin 911 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 698 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 275 bin 675'e, can kaybı sayısı 7 bin 324'e, sağlığına kavuşanların sayısı 94 bin 731'e çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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