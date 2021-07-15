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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15 Temmuz 2021 Perşembe 08:35
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1556, Meksika'da 230, Arjantin'de 614, Kolombiya'da 498, Peru'da 69, Şili'de 33, Paraguay'da 50, Guatemala'da 42 ve Honduras'ta 32 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1556 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 537 bin 394'e, 57 bin 736 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 19 milyon 209 bin 729'a çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 896 bin 83 vaka ve 133 bin 364 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 858 bin 633 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 230 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 116 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 235 bin 507'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 616 bin 827'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 61 bin 595'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 614 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 100 bin 250'ye, 19 bin 697 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 702 bin 657'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 326 bin 403 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 498 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 114 bin 337'ye çıktı. Son 24 saatte 17 bin 230 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 565 bin 372'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 317 bin 436'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 69 kişi yaşamını yitirdi ve 1052 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 85 bin 883'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 752'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 50 bin 138'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 49'a çıktı. Vaka sayısı 1227 artışla 1 milyon 592 bin 130'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 543 bin 171'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti, 1159 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 441 bin 56'ya, can kaybı sayısı 14 bin 66'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 397 bin 953'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 42 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 798'e, vaka sayısı 2 bin 904 artışla 325 bin 24'e yükseldi. Virüs tespit edilen 284 bin 613 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 32 kişi hayatını kaybetti ve 1314 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 276 bin 989'a, can kaybı sayısı 7 bin 356'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 95 bine çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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