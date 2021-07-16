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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

16 Temmuz 2021 Cuma 08:03
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1548, Meksika'da 233, Arjantin'de 445, Kolombiya'da 496, Peru'da 49, Şili'de 158, Bolivya'da 30, Paraguay'da 54, Guatemala'da 36 ve Honduras'ta 35 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1548 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 538 bin 942'ye, 52 bin 789 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 19 milyon 262 bin 518'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 908 bin 279 vaka ve 133 bin 901 ölümle ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 17 milyon 917 bin 189 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 233 kişi hayatını kaybetti, 12 bin 821 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 235 bin 740'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 629 bin 648'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 68 bin 175'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 445 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 100 bin 695'e, 17 bin 295 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 719 bin 952'ye çıktı.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 345 bin 549 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 496 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 114 bin 833'e çıktı. Son 24 saatte 18 bin 70 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 583 bin 442'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 345 bin 549'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 49 kişi yaşamını yitirdi ve 1144 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 88 bin 143'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 194 bin 845'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 52 bin 427'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 158 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 207'ye çıktı. Vaka sayısı 2 bin 366 artışla 1 milyon 594 bin 496'ya, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 545 bin 186'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1367 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 459 bin 579'a, can kaybı sayısı 17 bin 375'e, sağlığına kavuşanların sayısı 386 bin 591'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 54 kişi hayatını kaybetti, 1151 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 442 bin 207'ye, can kaybı sayısı 14 bin 120'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 399 bin 438'e çıktı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 36 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 9 bin 834'e, vaka sayısı 2 bin 731 artışla 327 bin 755'e yükseldi. Virüs tespit edilen 286 bin 201 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve 985 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 277 bin 974'e, can kaybı sayısı 7 bin 391'e, sağlığına kavuşanların sayısı 95 bin 311'e çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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