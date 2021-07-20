Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

20.07.2021 10:03
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 542, Meksika'da 138, Arjantin'de 406, Kolombiya'da 446, Peru'da 37, Şili'de 25, Paraguay'da 52 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 542 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 542 bin 756'ya, 15 bin 271 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı da 19 milyon 391 bin 845'e çıktı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 942 bin 776 vaka ve 134 bin 900 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor. ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 67 bin 80 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 138 kişi hayatını kaybetti, 5 bin 307 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 236 bin 469'a, toplam vaka sayısı 2 milyon 664 bin 444'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 95 bin 953'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 406 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 101 bin 955'e, 12 bin 764 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 769 bin 142'ye çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 407 bin 815 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 446 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 116 bin 753'e çıktı. Son 24 saatte 16 bin 455 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 655 bin 921'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 408 bin 26'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi ve 233 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 94 bin 445'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 243'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 60 bin 255'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 539'a çıktı. Vaka sayısı 1015 artışla 1 milyon 600 bin 883'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 553 bin 145'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 573 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 445 bin 565'e, can kaybı sayısı 14 bin 340'a, sağlığına kavuşanların sayısı 404 bin 947'ye çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara 09:58 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı 09:46 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında 08:51 Sahibinin elinden kurtulan dana markete daldı! O anlar güvenlik kamerasında
Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı 00:30 Berke Özer'in taraftara verdiği yanıt Fenerbahçelileri mest etti! Çocukluk fotoğrafına beğeni yağdı Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu 22:35 Transparan kıyafetiyle çok konuşulan Gülşen'in tercihi bu defa bambaşka oldu Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı 22:10 Üç çocuk annesi Bar Refaeli, paylaştığı fit fotoğrafıyla hayran bıraktı
Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı 20:13 Bağdat'ta halk pazarına terör saldırısı: 33 ölü, 61 yaralı Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti 18:10 Miley Cyrus, ilk cinsel deneyimini hemcinsleriyle yaşadığını itiraf etti

Son Dakika Haberleri
10:18 Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu
09:57 Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bayram mesajı yayımladı, bu kez mesajı aşı olanlara
09:51 Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim
09:45 Kimi elini, kimi bacağını kesti! Acemi kasaplar, bu bayramda hastaneyi boyladı
09:40 ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz
17:48 Burak Elmas o iddiaları doğruladı: Görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz
17:42 DEVA Partisi'nde deprem! Genel Başkan Yardımcısı Ali Rıza Babaoğlan istifa etti
17:35 Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı
17:25 Caner Erkin heyecanla beklenen o videoyu paylaştı! Video, dakikalar içinde binlerce beğeni aldı
17:11 İspanyol golcü astronomik taleplerde bulundu, Beşiktaş, Diego Costa transferini askıya aldı
Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu Büyüklükleri ve görüntüleriyle dikkat çekiyorlar! Kurban pazarının gözdesi Honamlı keçileri oldu         
10:19
Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim Acun Ilıcalı'dan Şeyma Subaşı'na destek mesajı: İhtiyacı olduğu her zaman desteklerim         
09:52
ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz ABD'ye Afganistan için 3 şart sundu: Yerine getirilirse düşünüyoruz         
09:41
Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak Erdoğan'dan Kıbrıs gezisinde kendisine eşlik eden Oğuzhan Asiltürk sorusuna yanıt: Derdimiz birlikteliği sağlamak         
07:36
2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı 2 yaşındaki Ecrin'in cansız bedeni köprü altında bulundu! Babasının sözleri yürek dağladı         
22:56
ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu ABD'li şarkıcı Halsey, bebeğine Türk ismi koydu         
22:18
Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı Denize giren kaşınarak çıktı, 32 kişi soluğu hastanede aldı         
21:03
Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı Sağlık Bakanlığı hastalarını köpek yerine koyan doktor hakkında soruşturma başlattı         
18:20
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC parlamentosunda! "Müjde açıklayacağım" dediği tarihi konuşmasına başladı         
17:35
17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım 17 yaşındaki kıza cinsel istismara kalkıştı, ifadesinde her şeyi itiraf etti: Sesler gelince bıraktım         
17:17
Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti Madımak Katliamı'nın bir numaralı sanığı Ahmet Turan Kılıç hayatını kaybetti         
15:58
Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı Büyükçekmece'de sahilde dayak yiyen grubun çevredekilere rahatsızlık verdiği ortaya çıktı         
15:56
Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu Sıcak havaya aldırmadılar! Ucuz baklavayı duyan kuyruğa koştu         
15:30
Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı Havuz sefası yaptığı anları paylaştı! Songül Karlı bikinili pozlarıyla gençlere taş çıkarttı         
14:51
Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu Tartışma sebebi incir çekirdeğini doldurmadı! Nişanlısı ile tartışan astsubay kendini vurdu         
14:22
Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı Züccaciye'de dehşet anları! Deprem olduğunu zannetti, karşısına 1,5 metrelik yılan çıktı         
14:03
75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar 75'lik Ajda Pekkan'ın güzellik sırrı çözüldü: Ölümsüzlük iksiri içiyor, şişesi 25 bin dolar         
12:10
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.07.2021 10:23:11. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement