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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

22.07.2021 08:51
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1424, Meksika'da 397, Arjantin'de 437, Kolombiya'da 351, Peru'da 37, Şili'de 42, Bolivya'da 41, Paraguay'da 52 ve Honduras'ta 28 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1424 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 545 bin 604'e, 54 bin 517 yeni vakanın tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 19 milyon 473 bin 954'e çıktı. Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 966 bin 9 vaka ve 135 bin 973 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 18 milyon 206 bin 173 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 397 kişi hayatını kaybetti, 15 bin 198 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 237 bin 207'ye, toplam vaka sayısı 2 milyon 693 bin 495'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 112 bin 815'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 437 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 102 bin 818'e, 14 bin 632 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 798 bin 851'e çıktı. Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 431 bin 871 olarak açıklandı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 351 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 117 bin 482'ye çıktı. Son 24 saatte 11 bin 244 vakanın tespit edildiği ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 679 bin 994'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 435 bin 550'ye ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 37 kişi yaşamını yitirdi ve 829 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 97 bin 811'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 429'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 63 bin 637'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 611'e çıktı. Vaka sayısı 996 artışla 1 milyon 602 bin 854'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 557 bin 199'a ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 1174 yeni vaka saptandı. Vaka sayısı 465 bin 351'e, can kaybı sayısı 17 bin 546'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 395 bin 353'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti, 879 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 447 bin 146'ya, can kaybı sayısı 14 bin 446'ya, sağlığına kavuşanların sayısı 407 bin 622'ye çıktı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 1501 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 284 bin 187'ye, can kaybı sayısı 7 bin 535'e, sağlığına kavuşanların sayısı 96 bin 839'a çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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