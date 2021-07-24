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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.07.2021 09:54
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1324, Meksika'da 328, Arjantin'de 285, Kolombiya'da 352, Peru'da 58, Şili'de 83, Ekvador'da 20, Bolivya'da 37, Paraguay'da 49, Guatemala'da 34 ve Honduras'ta 36 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1324 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 548 bin 340, 108 bin 732 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı da 19 milyon 632 bin 443'e ulaştı.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 3 milyon 991 bin 188 vaka ve 136 bin 884 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 331 bin 462 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 328 kişi yaşamını yitirdi, 16 bin 421 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 237 bin 954, toplam vaka sayısı 2 milyon 726 bin 160 ve iyileşenlerin rakamı 2 milyon 129 bin 788'e çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 285 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 103 bin 359, 15 bin 622 kişide virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 4 milyon 827 bin 973'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 464 bin 987 olarak açıklandı.

Arjantin "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 352 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 118 bin 188'e çıktı. Son 24 saatte 13 bin 164 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 705 bin 734, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 462 bin 579'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 58 kişi yaşamını yitirdi ve 809 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 101 bin 139, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 696 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 66 bin 827'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 875'e çıktı. Vaka sayısı 1656 artışla 1 milyon 606 bin 358, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 559 bin 891'e ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 20 artarak 30 bin 797, vaka sayısı 936 artışla 480 bin 720'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi hayatını kaybetti ve 1025 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 467 bin 343, can kaybı sayısı 17 bin 613, sağlığına kavuşanların sayısı 398 bin 595'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 49 kişi öldü, 644 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 448 bin 508, can kaybı sayısı 14 bin 550 ve sağlığına kavuşanların sayısı 410 bin 297 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 34 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 63, vaka sayısı 3 bin 275 artışla 347 bin 496'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 302 bin 411 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 1260 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 286 bin 635'e, can kaybı sayısı 7 bin 594'e, sağlığına kavuşanların sayısı 97 bin 430'a çıktı.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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