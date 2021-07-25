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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

25.07.2021 08:31
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Salgın nedeniyle son 24 saatte Brezilya'da 1108, Meksika'da 362, Arjantin'de 225, Kolombiya'da 350, Peru'da 48, Şili'de 83, Bolivya'da 24, Paraguay'da 43 ve Guatemala'da 30 kişi yaşamını yitirdi.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1108 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 549 bin 448, 38 bin 91 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı da 19 milyon 670 bin 534'e ulaştı.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 340 bin 760 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının rakamlarına göre, son 24 saatte 362 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 823 yeni vaka tespit edildi. Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 238 bin 316, toplam vaka sayısı 2 milyon 741 bin 983 ve iyileşenlerin rakamı 2 milyon 140 bin 327'ye çıktı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 225 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 103 bin 584, 11 bin 136 kişide virüs tespit edilmesiyle de toplam vaka sayısı 4 milyon 839 bin 109'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 480 bin 336 olarak açıklandı.

Arjantin dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 350 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 118 bin 538'e çıktı. Son 24 saatte 11 bin 64 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 716 bin 798, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 477 bin 155'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi ve 881 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 2 milyon 102 bin 904, virüse bağlı can kaybı sayısı 195 bin 795 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 68 bin 499'a yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 83 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 34 bin 958'e çıktı. Vaka sayısı 1407 artışla 1 milyon 607 bin 749, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 561 bin 758'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 24 kişi hayatını kaybetti ve 632 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 467 bin 975, can kaybı sayısı 17 bin 637, sağlığına kavuşanların sayısı 399 bin 649'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığı verilerine göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 43 kişi öldü, 410 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 448 bin 918, can kaybı sayısı 14 bin 593 ve sağlığına kavuşanların sayısı 411 bin 592 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 30 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 93, vaka sayısı 3 bin 320 artışla 350 bin 816'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 305 bin 3 kişi sağlığına kavuştu.

Latin Amerika, Kolombiya, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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