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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

29.07.2021 09:12
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1344 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 553 bin 179'a, 48 bin 13 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 797 bin 86'ya yükseldi.

Brezilya'nın ticaret merkezi Sao Paulo eyaleti, 4 milyon 27 bin 62 vaka ve 138 bin 101 ölümle "ülkenin salgından en çok etkilenen bölgesi" olarak öne çıkıyor.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 530 bin 306 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 537 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 28 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 239 bin 616, toplam vaka sayısı 2 milyon 790 bin 874, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 181 bin 291 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 470 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 104 bin 822'ye, 15 bin 883 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 891 bin 810'na yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 529 bin 259 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 319 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 119 bin 801'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 364 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 757 bin 139'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 545 bin 346'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 33 kişi yaşamını yitirdi ve 777 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 107 bin 873'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 138'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 74 bin 252'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 25 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 176'ya çıktı. Vaka sayısı 828 artışla 1 milyon 611 bin 917'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 567 bin 236'ya ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 905 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 470 bin 929, can kaybı sayısı 17 bin 754, sağlığına kavuşanların sayısı 404 bin 509'a çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi öldü, 664 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 451 bin 158, can kaybı sayısı 14 bin 820 ve sağlığına kavuşanların sayısı 416 bin 666 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 48 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 224, vaka sayısı 3 bin 575 artışla 358 bin 798'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 314 bin 439 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 45 kişi hayatını kaybetti ve 1282 yeni vaka görüldü. Vaka sayısı 292 bin 969, can kaybı sayısı 7 bin 758, sağlığına kavuşanların sayısı 99 bin 72'ye çıktı.

Latin Amerika, Sao Paulo, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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