Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1318 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 554 bin 497'ye, 42 bin 283 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 839 bin 369'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 569 bin 991 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 381 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 223 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 239 bin 997, toplam vaka sayısı 2 milyon 810 bin 97, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 192 bin 477 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 291 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 105 bin 113'e, 14 bin 115 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 905 bin 925'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 542 bin 904 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 325 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 120 bin 126'ya çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 690 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 766 bin 829'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 557 bin 829'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 312 yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 108 bin 595'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 214'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 75 bin 361'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 119 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 295'e çıktı.

Vaka sayısı 1383 artışla 1 milyon 613 bin 288'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 568 bin 294'e ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 30 kişi hayatını kaybetti ve 1029 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 471 bin 958, can kaybı sayısı 17 bin 784, sağlığına kavuşanların sayısı 405 bin 853'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 56 kişi öldü, 537 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 451 bin 695, can kaybı sayısı 14 bin 876 ve sağlığına kavuşanların sayısı 417 bin 876 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 248'e, vaka sayısı 3 bin 336 artışla 362 bin 134'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 316 bin 931 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 35 kişi hayatını kaybetti ve 1592 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 294 bin 561, can kaybı sayısı 7 bin 793, sağlığına kavuşanların sayısı 99 bin 879'a çıktı.