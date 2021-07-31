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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

31.07.2021 09:18
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 963 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 555 bin 460'a, 40 bin 904 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 880 bin 273'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 595 bin 380 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 459 kişi yaşamını yitirdi, 19 bin 346 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 240 bin 456, toplam vaka sayısı 2 milyon 829 bin 443, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 204 bin 109 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 473 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 105 bin 586'ya, 13 bin 483 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 919 bin 408'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 557 bin 37 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 306 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 120 bin 432'ye çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 462 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 776 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 567 bin 701'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi ve 194 yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 109 bin 294'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 291'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 76 bin 153'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 71 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 366'ya çıktı.

Vaka sayısı 1355 artışla 1 milyon 614 bin 629'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 568 bin 981'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 53 kişi öldü, 390 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 452 bin 85, can kaybı sayısı 14 bin 929 ve sağlığına kavuşanların sayısı 419 bin 28 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 289'a, vaka sayısı 3 bin 394 artışla 365 bin 528'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 319 bin 323 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 41 kişi hayatını kaybetti ve 2 bin 550 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 297 bin 111, can kaybı sayısı 7 bin 834, sağlığına kavuşanların sayısı 100 bin 697'ye çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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