Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 910 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 556 bin 370'e, 37 bin 582 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 917 bin 855'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 619 bin 542 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 450 kişi yaşamını yitirdi, 18 bin 809 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 240 bin 906, toplam vaka sayısı 2 milyon 848 bin 252, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 215 bin 884 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 105 bin 721'e, 10 bin 356 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 929 bin 764'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 569 bin 552 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 291 kişi yaşamını yitirdi ve ölenlerin sayısı 120 bin 723'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 29 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 785 bin 320'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 578 bin 519'a ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 82 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 448'e çıktı.

Vaka sayısı 1152 artışla 1 milyon 615 bin 771'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 570 bin 492'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 52 kişi öldü, 303 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 452 bin 388, can kaybı sayısı 14 bin 981 ve sağlığına kavuşanların sayısı 420 bin 31 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 50 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 339'a, vaka sayısı 2 bin 956 artışla 368 bin 484'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 321 bin 832 kişi sağlığına kavuştu.