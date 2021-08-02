Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 464 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 556 bin 834'e, 20 bin 503 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 938 bin 358'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 645 bin 993 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 128 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 740 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 241 bin 34, toplam vaka sayısı 2 milyon 854 bin 992, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 215 bin 884 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 51 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam can kaybı sayısı 105 bin 772'ye, 6 bin 83 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 935 bin 847'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 581 bin 132 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 275 kişi yaşamını yitirdi ve salgında ölenlerin sayısı 120 bin 998'e çıktı.

Son 24 saatte 9 bin 94 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 794 bin 414'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 587 bin 754'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 80 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 528'e çıktı.

Vaka sayısı 1185 artışla 1 milyon 616 bin 942'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 571 bin 788'e ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 61 kişi öldü, 310 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 452 bin 698, can kaybı sayısı 15 bin 42 ve sağlığına kavuşanların sayısı 421 bin 51 olarak açıklandı.