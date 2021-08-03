Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 389 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 557 bin 223'e, 15 bin 143 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 19 milyon 953 bin 501'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 687 bin 203 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 245 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 506 yeni vaka tespit edildi.

Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 241 bin 279, toplam vaka sayısı 2 milyon 861 bin 498, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 241 bin 868 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği Worldometers internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 16. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 273 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 106 bin 45'e, 11 bin 183 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 947 bin 30'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 594 bin 873 olarak açıklandı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, Kovid-19 nedeniyle son 24 saatte 218 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 121 bin 216'ya çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 636 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 801 bin 50'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 598 bin 176'ya ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgınında son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 188 yeni vaka görüldü.

Ülkede toplam vaka sayısı 2 milyon 114 bin 445'e, virüse bağlı can kaybı sayısı 196 bin 518'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 81 bin 755'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 88 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 35 bin 616'ya çıktı.

Vaka sayısı 921 artışla 1 milyon 617 bin 852'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 573 bin 7'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 20 kişi hayatını kaybetti ve 639 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 474 bin 538, can kaybı sayısı 17 bin 859, sağlığına kavuşanların sayısı 409 bin 768'e çıktı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 44 kişi öldü, 333 yeni vaka görüldü.

Salgında toplam vaka sayısı 453 bin 31, can kaybı sayısı 15 bin 86 ve sağlığına kavuşanların sayısı 422 bin 50 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 35 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 448'e, vaka sayısı 632 artışla 370 bin 258'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 326 bin 4 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 1018 yeni vaka görüldü.

Ülkede vaka sayısı 300 bin 572, can kaybı sayısı 7 bin 902, sağlığına kavuşanların sayısı 101 bin 644'e çıktı.