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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

05.08.2021 08:32
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1175 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 559 bin 607'ye, 40 bin 716 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 26 bin 533'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 800 bin 884 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 611 kişi yaşamını yitirdi, 20 bin 685 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 242 bin 547, toplam vaka sayısı 2 milyon 901 bin 94, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 270 bin 427 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 300 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 106 bin 747'ye, 13 bin 736 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 975 bin 616'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 615 bin 834'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 211 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 121 bin 695'e çıktı.

Son 24 saatte 7 bin 84 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 815 bin 63'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 615 bin 354'e çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 29 kişi yaşamını yitirdi ve 872 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 119 bin 68'e, can kaybı sayısı 196 bin 673'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 86 bin 86'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 35 bin 671'e çıktı. Vaka sayısı 674 artışla 1 milyon 619 bin 183'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 575 bin 377'ye ulaştı.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti ve 832 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 476 bin 97, can kaybı sayısı 17 bin 910, sağlığına kavuşanların sayısı 411 bin 830 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 37 kişi öldü, 427 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 453 bin 794, can kaybı sayısı 15 bin 172 ve sağlığına kavuşanların sayısı 423 bin 964 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 41 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 524'e, vaka sayısı 4 bin 399 artışla 377 bin 446'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 331 bin 374 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 52 kişi hayatını kaybetti ve 1687 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 303 bin 387'ye, can kaybı sayısı 8 bin 14'e, sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 384'e çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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