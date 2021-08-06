Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1099 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 560 bin 706'ya, 40 bin 54 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 66 bin 587'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 840 bin 232 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 618 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 569 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 243 bin 165, toplam vaka sayısı 2 milyon 922 bin 663, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 283 bin 539 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 276 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 107 bin 23'e, 13 bin 786 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 4 milyon 989 bin 402'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 630 bin 436'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 204 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 121 bin 899'a çıktı.

Son 24 saatte 6 bin 540 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 821 bin 603'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 624 bin 669'a çıktı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 36 kişi yaşamını yitirdi ve 729 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 121 bin 61'e, can kaybı sayısı 196 bin 760'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 88 bin 338'e yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 135 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 35 bin 806'ya çıktı. Vaka sayısı 1206 artışla 1 milyon 620 bin 389'a, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 576 bin 242'ye ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 33 artarak 31 bin 754'e, vaka sayısı 859 artışla 490 bin 356'ya yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 698 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 476 bin 795, can kaybı sayısı 17 bin 935, sağlığına kavuşanların sayısı 412 bin 909 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 35 kişi öldü, 400 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 454 bin 194, can kaybı sayısı 15 bin 207 ve sağlığına kavuşanların sayısı 424 bin 949 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 54 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 578'e, vaka sayısı 4 bin 68 artışla 381 bin 514'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 333 bin 958 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 38 kişi hayatını kaybetti ve 794 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 304 bin 181'e, can kaybı sayısı 8 bin 52'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 102 bin 866'ya çıktı.