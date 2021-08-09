Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 399 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 563 bin 151'e, 13 bin 893 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 165 bin 672'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 18 milyon 907 bin 243 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 172 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 573 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 244 bin 420, toplam vaka sayısı 2 milyon 971 bin 817, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 326 bin 466 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 157 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 107 bin 459'a, 6 bin 141 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 18 bin 895'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 669 bin 761'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 181 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 122 bin 458'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 350 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 838 bin 984'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 649 bin 453'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 24 kişi yaşamını yitirdi ve 677 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 125 bin 345'e, can kaybı sayısı 196 bin 950'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 92 bin 807'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 65 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 16'ya çıktı.

Vaka sayısı 868 artışla 1 milyon 623 bin 363'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 579 bin 137'ye ulaştı.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 25 kişi öldü, 255 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 455 bin 120, can kaybı sayısı 15 bin 293 ve sağlığına kavuşanların sayısı 427 bin 786 olarak açıklandı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 57 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 10 bin 771'e, vaka sayısı 1004 artışla 390 bin 514'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 341 bin 314 kişi sağlığına kavuştu.