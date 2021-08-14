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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14.08.2021 10:42
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 966 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 567 bin 862'ye, 33 bin 933 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 319 bine yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü ülke Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 173 bin 917 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 603 kişi yaşamını yitirdi, 22 bin 758 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 247 bin 414, toplam vaka sayısı 3 milyon 68 bin 329, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 405 bin 433 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 246 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 815'e, 8 bin 472 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 74 bin 725'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 725 bin 426'ya ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 124 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 221'e çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 27 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam vaka sayısı 4 milyon 860 bin 622'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 681 bin 231'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 28 kişi yaşamını yitirdi ve 720 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 131 bin 337'ye, can kaybı sayısı 197 bin 279'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 99 bin 547'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 287'ye çıktı.

Vaka sayısı 833 artışla 1 milyon 627 bin 428'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 583 bin 180'ne ulaştı.

Ekvador

Ekvador Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte ölenlerin sayısı 33 artarak 31 bin 870'e, vaka sayısı 619 artışla 493 bin 767'ye yükseldi.

Virüs tespit edilen 443 bin 880 kişi iyileşti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 34 kişi hayatını kaybetti ve 1884 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 316 bin 235'e, can kaybı sayısı 8 bin 373'e, sağlığına kavuşanların sayısı 104 bin 96'ya çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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