Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

15.08.2021 09:33
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 926 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 568 bin 788'e, 31 bin 142 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 350 bin 142'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en çok Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 195 bin 514 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19'dan 753 kişi yaşamını yitirdi, 23 bin 642 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 248 bin 167, toplam vaka 3 milyon 91 bin 971, iyileşenler de 2 milyon 419 bin 614 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 121 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 108 bin 936'ya, 6 bin 183 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 80 bin 908'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 736 bin 632'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 135 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 356'ya çıktı.

Son 24 saatte 4 bin 7 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 864 bin 629'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 685 bin 895'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi ve 747 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 132 bin 834'e, can kaybı sayısı 197 bin 340'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 101 bin 317'ye yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 331'e çıktı.

Vaka sayısı 865 artışla 1 milyon 628 bin 293'e, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 584 bin 227'ye ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 79 kişi yaşamını yitirdi, ölenlerin sayısı 11 bin 85'e, vaka sayısı 4 bin 167 artışla 411 bin 731'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 357 bin 286 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi'ye transfer oldu 10:01 Süper Lig'in gol kralı Boupendza, Katar takımı Al Arabi'ye transfer oldu Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu 09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş 09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü 08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti 08:54 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı 00:01 Kaçırdığı sevgilisiyle yürürken ailesine denk geldi! Linç edilmekten polis kurtardı
Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm 22:14 Rüzgar Erkoçlar ameliyat sürecini ilk kez anlattı: Sudan çıkmış balığa döndüm Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı 19:54 Bizim Çocuklar paramparça oldu! Eski hocaları Galtier'in çalıştırdığı Nice, Lille'e fark attı

Son Dakika Haberleri
10:02 Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı
09:44 Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı
09:37 Eski hafif siklet şampiyonu Khabib Nurmangomedov, profesyonel futbolcu oldu
09:18 Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı
09:01 Kahramanmaraş'ta düşen uçakta kahreden detay! Elazığlı pilot, babasının yanına defnedilmek istediğini vasiyet etmiş
08:59 Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var
08:58 Sel sularının vurduğu Kastamonu, Sinop ve Bartın'da 1 yıllık yağış neredeyse 48 saatte düştü
08:56 Son Dakika: ABD, Kabil'deki büyükelçiliğini tahliye etmeye başladı
08:55 Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar
08:53 Eskişehirsporlu futbolcu ile kız arkadaşı motosiklet kazası geçirdi! Futbolcu yaralandı, kız arkadaşı hayatını kaybetti
Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı Lübnan'da patlama! Akaryakıt tankeri patladı: en az 20 ölü, 79 yaralı         
10:02
Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı Ayin için Trabzon'a gitmek isteyen Yunanistan Pontusluları Federasyonu Başkanı ülkeye alınmadı         
09:45
Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı Kylian Mbappe neye uğradığını şaşırdı! PSG taraftarları, Kylian Mbappe'yi ıslıkladı         
09:19
Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var Son Dakika: İçişleri Bakanı Soylu, sel felaketinde son durumu paylaştı: 58 can kaybımız, 77 kayıp ihbarımız var         
08:59
Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar Aşk Adası'nda bir skandal daha! İlişkiye girerken yatağı kırdılar         
08:55
Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi Haiti açıklarında meydana gelen depremde ölü sayısı 304'e yükseldi         
02:09
Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı Sosyal medyada küfürlü ve provokatif videolar yayınlayan Suriyeli yakalandı         
22:27
Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi Pembe bikinisiyle paylaşım yapan Şeyma Subaşı: Vücudum her zaman çok iyiydi         
21:08
ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı ABD'li ünlü oyuncu Brooke Shields'ten ağızları açık bırakan bekaret itirafı         
18:13
ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere ABD, binlerce Afgan mülteciyi yerleştirmek için Katar'la anlaşmak üzere         
17:33
"Soğuk Çay" tartışması kanlı bitti! İşletme sahibi, tartıştığı kadını öldürdü         
16:57
Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı Kadın Voleybol Takımı'nın parlayan yıldızı Ebrar Karakurt'un kız arkadaşıyla yaptığı paylaşım büyük beğeni topladı         
15:35
Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu Sular altında kalan dairede bir çanta dolusu ziynet eşyası bulundu         
14:35
Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar Rize Valisi'nin 3.7 milyonluk makam aracı sosyal medyada gündem oldu! Yerden yere vuruyorlar         
12:17
Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti Cinayetten suçlaması ile tutuklandı, beraatı sonrası cinayete kurban gitti         
11:33
Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi Tomrukların köprüyü tıkaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan talimatı verdi         
10:51
Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun Burun estetiği sonucu hayatı kararan kadının doktoru: Düğün hediyem olsun         
09:42
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.08.2021 10:07:04. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement