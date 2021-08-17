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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

17.08.2021 07:57
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 434 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 569 bin 492'ye, 14 bin 471 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 378 bin 570'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 255 bin 927 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 272 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 172 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 248 bin 652, toplam vaka 3 milyon 108 bin 438, iyileşenler de 2 milyon 454 bin 114 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 64 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 105'e, 3 bin 636 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 88 bin 271'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 758 bin 128'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 121 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 580'ne çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 161 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 870 bin 922'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 694 bin 808'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 45 kişi yaşamını yitirdi ve 211 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 134 bin 365'e, can kaybı sayısı 197 bin 487'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 103 bin 46'ya yükseldi.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 40 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 36 bin 420'ye çıktı.

Vaka sayısı 740 artışla 1 milyon 629 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 585 bin 995'e ulaştı.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 34 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 189'a, vaka sayısı da 757 artışla 413 bin 797'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 361 bin 327 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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