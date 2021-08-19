Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1064 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 571 bin 662'ye, 41 bin 714 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 457 bin 897'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 362 bin 990 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 940 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 953 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 250 bin 469, toplam vaka 3 milyon 152 bin 205, iyileşenler de 2 milyon 486 bin 658 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 652'ye, 9 bin 764 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 207'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 774 bin 760'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 781'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 154 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 877 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 702 bin 478'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi ve 721 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 137 bin 295'e, can kaybı sayısı 197 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 106 bin 384'e yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 273'e, vaka sayısı 4 bin 650 artışla 422 bin 270'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 367 bin 428 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 1950 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 323 bin 625'e, can kaybı sayısı 8 bin 527'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 104 bin 632'ye çıktı.