Üye Girişi
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

19.08.2021 08:25
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 1064 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 571 bin 662'ye, 41 bin 714 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 457 bin 897'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 362 bin 990 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 940 kişi yaşamını yitirdi, 28 bin 953 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 250 bin 469, toplam vaka 3 milyon 152 bin 205, iyileşenler de 2 milyon 486 bin 658 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 247 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 109 bin 652'ye, 9 bin 764 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 106 bin 207'ye yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 774 bin 760'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 93 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 123 bin 781'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 154 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 877 bin 323'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 702 bin 478'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 40 kişi yaşamını yitirdi ve 721 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 137 bin 295'e, can kaybı sayısı 197 bin 659'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 106 bin 384'e yükseldi.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 54 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 273'e, vaka sayısı 4 bin 650 artışla 422 bin 270'e yükseldi.

Virüs tespit edilen 367 bin 428 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti ve 1950 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 323 bin 625'e, can kaybı sayısı 8 bin 527'ye, sağlığına kavuşanların sayısı 104 bin 632'ye çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi 09:59 Çayeli Belediye Başkanı, imar müdürü yaptığı abisini şimdi de vekaleten yardımcılığına getirdi Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı 09:36 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı 09:10 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak 08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık 07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi 01:06 Beşiktaş Kadın Futbol Takımı, Şampiyonlar Ligi 1. Eleme Turu'nda St. Pölten'e 7-0 yenildi
Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı 23:20 Meteoroloji'den İstanbul dahil 17 kente kuvvetli sağanak uyarısı Cumhurbaşkanı Erdoğan 21:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan "Söylemeye gönlüm razı olmuyor" diyerek sordu: Biz ne zaman birlik olacağız?

Son Dakika Haberleri
09:43 Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu
09:35 Sarı-kırmızılılarda sular durulmuyor! Marcao'nun Kerem'e saldırmasının ardından kaptanlar Arda ve Muslera arasında gerginlik yaşandı
09:09 MasterChef'te büyük talihsizlik! Yemeği tadılmayan yarışmacı gözyaşlarına engel olamadı
09:07 Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti
08:31 Ertelenen Kabine, bugün toplanıyor! Aşı olmayanlara uygulanacak kısıtlamalar masaya yatırılacak
08:22 Halı sahada "Kız gibi oynamayın" diyerek kavga çıkartan grup, polis memurunu vurdu
07:45 ABD Başkanı Biden'dan Afganistan'a yönelik itiraf: Kaos olmadan çıkamazdık
07:18 Afgan gazeteciden gündem olan sözler: Atatürk'ün yolundan gitselerdi bunları yaşamazdık
07:16 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı
07:14 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kabil Havalimanı ile ilgili açıklama: Yeni gerçeklere göre planlarımızı yapıyoruz
Serenay Sarıkaya, Serenay Sarıkaya, "Evdeyim bebeğim" notuyla arka arkaya süper mini elbiseli pozlarını paylaştı         
10:00
Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu Taliban'ın Afganistan'da bir türlü giremediği Pencşir vilayeti direnişin son kalesi oldu         
09:44
Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı Başörtülü sunumuyla gündeme oturan muhabir, silahlı Taliban üyelerinin ortasında kaldı         
09:31
Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti Taliban, dört komutanı binlerce kişinin önünde asarak idam etti         
09:07
Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu Ebru Şallı'nın yeni eşini arayan haciz memurları, gittikleri evde eski eş Harun Tan'ı buldu         
07:49
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu için kullandığı deyimi duyanlar anlamını araştırmaya başladı         
07:16
Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu Toygan Avanoğlu, Güldür Güldür Show'un kadrosuna dahil oldu         
00:45
Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı Ünlü şarkıcı Hadise aldığı güzel haberi hayranlarıyla paylaştı ama kimse onu tanıyamadı         
22:58
İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu İntihar notu bırakan gencin cansız bedeni ağaca asılı halde bulundu         
21:05
ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı ATM'de işlem yapan 51 yaşındaki adama baltalı saldırı         
20:51
Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı Yıllar onu çok değiştirdi! Güzel sunucu Esra Ceyhan'ın son hali şaşkınlığa uğrattı         
19:39
Mehmet Ceyhan'dan kendisine Mehmet Ceyhan'dan kendisine "Bunak" diyen Nagehan Alçı'ya cevap : Altından kalkamazsın         
18:14
Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor Spor salonunda protein tozu içen genç felç kaldı! Artık yürüyemiyor         
17:27
Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler Kadınların Taliban'la ilgili anlattıkları tüyler ürpertti! Kıza birçok kez tecavüz edip aylar sonra hamile olarak getirdiler         
16:55
ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu ABD basınından ortaya atılan ilginç iddia: Taliban, 1 trilyon dolarlık madenlerin de sahibi oldu         
16:42
"Efsane komutan"ın oğlu Amrullah Salih Taliban'a karşı sahaya indi: Milyonları hayal kırıklığına uğratmayacağım         
16:16
Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü Bir dönem zenginliği parmak ısırtıyordu! İflas eden Ünal Aysal'ın ailesi, para yüzünden küstü         
07:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2021 10:04:11. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement