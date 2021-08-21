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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

21.08.2021 09:26
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 870 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 573 bin 511'e, 33 bin 887 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 528 bin 99'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 413 bin 552 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 761 kişi yaşamını yitirdi, 21 bin 897 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 252 bin 80, toplam vaka 3 milyon 197 bin 108 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 521 bin 97'ye ulaştı.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 229 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 70'e, 8 bin 160 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 124 bin 963'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 796 bin 48 oldu.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 122 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 23'e çıktı.

Son 24 saatte 3 bin 416 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 883 bin 932'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 710 bin 952'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 23 kişi yaşamını yitirdi ve 763 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 140 bin 62'ye, can kaybı sayısı 197 bin 752'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 109 bin 764'e ulaştı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 42 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 566'ya çıktı.

Vaka sayısı 752 artışla 1 milyon 632 bin 441, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 588 bin 536 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 33 kişinin yaşamını yitirmesiyle ölenlerin sayısı 11 bin 372, vaka sayısı 5 bin 243 artışla 433 bin 339 oldu.

Virüs tespit edilen 372 bin 928 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 50 kişi hayatını kaybetti ve 1600 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 326 bin 830'a, can kaybı sayısı 8 bin 594'e, sağlığına kavuşanların sayısı 105 bin 153'e çıktı.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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