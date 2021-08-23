Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 318 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 574 bin 527'ye, 14 bin 404 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 570 bin 891'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 448 bin 816 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 228 kişi yaşamını yitirdi, 7 bin 658 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 253 bin 155, toplam vaka 3 milyon 225 bin 73 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 553 bin 626 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 135 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 352'ye, 2 bin 979 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 133 bin 831'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 814 bin 20'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda yer alıyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 95 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 216'ya çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 640 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 889 bin 537'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 718 bin 500'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 43 kişi yaşamını yitirdi ve 449 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 142 bin 153'e, can kaybı sayısı 197 bin 879'a, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 112 bin 51'e çıktı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 650 oldu.

Vaka sayısı 663 artışla 1 milyon 633 bin 816, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 590 bin 252 olarak kayıtlara geçti.