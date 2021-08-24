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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

24.08.2021 08:18
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 321 kişinin hayatını kaybetmesiyle ölenlerin sayısı 574 bin 848'e, 13 bin 103 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 583 bin 994'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da, iyileşenlerin sayısı 19 milyon 479 bin 947 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 371 kişi yaşamını yitirdi, 6 bin 543 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı 253 bin 526, toplam vaka sayısı 3 milyon 231 bin 616 ve iyileşenlerin sayısı 2 milyon 571 bin 981 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 257 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 110 bin 609'a, 6 bin 135 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 139 bin 966'ya yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 822 bin 420'ye ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda yer alıyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, son 24 saatte 99 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 315'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 698 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede, toplam vaka sayısı 4 milyon 892 bin 235'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 721 bin 710'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke" konumunda bulunuyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle can kaybı sayısı 36 bin 688'e yükseldi.

Vaka sayısı 591 artışla 1 milyon 634 bin 394, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 590 bin 973 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 22 kişi öldü, 113 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 457 bin 838, can kaybı sayısı 15 bin 593 ve sağlığına kavuşanların sayısı 435 bin 386 olarak açıklandı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 27 kişi hayatını kaybetti ve 1141 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 329 bin 691'e, can kaybı sayısı 8 bin 670'e, sağlığına kavuşanların sayısı 105 bin 585'e çıktı.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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