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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

31.08.2021 08:32
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 266 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 579 bin 574'e, 10 bin 466 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 752 bin 281'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 692 bin 898 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 326 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 564 yeni vaka tespit edildi.

Can kaybı sayısı 258 bin 491, toplam vaka sayısı 3 milyon 341 bin 264, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 686 bin 568 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 72 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 124 bin 883'e çıktı.

Son 24 saatte 2 bin 6 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 907 bin 264'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 737 bin 467'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 224 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 111 bin 607'ye, 5 bin 358 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 178 bin 889'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 869 bin 104'e ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 32 kişi yaşamını yitirdi ve 115 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 149 bin 591'e, can kaybı sayısı 198 bin 263'e, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 121 bin 725'e çıktı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 38 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 36 bin 923'e yükseldi.

Vaka sayısı 501 artışla 1 milyon 638 bin 330, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 595 bin 170 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 28 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 11 bin 886'ya, vaka sayısı da 740 artışla 465 bin 799'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 403 bin 38 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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