Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 737 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 581 bin 150'ye, 27 bin 345 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 804 bin 215'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 775 bin 873 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1177 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin 337 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 260 bin 503, vaka sayısı 3 milyon 369 bin 747, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 715 bin 43 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, "dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke" konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 71 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 16'ya çıktı.

Son 24 saatte 1996 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 911 bin 82'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 740 bin 709'a yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, "dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke" konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 193 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 5'e, 5 bin 328 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 190 bin 948'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 878 bin 99'a ulaştı.

Arjantin, "dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke" konumunda.

Bolivya

Bolivya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, salgında son 24 saatte 21 kişi hayatını kaybetti ve 461 yeni vaka saptandı.

Vaka sayısı 491 bin 340, can kaybı sayısı 18 bin 473, sağlığına kavuşanların sayısı 436 bin 496'ya çıktı.