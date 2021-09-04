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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

04.09.2021 09:01
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 756 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 582 bin 670'e, 25 bin 565 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 856 bin 60'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 820 bin 202 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 725 kişi yaşamını yitirdi, 17 bin

409 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 262 bin 221, vaka sayısı 3 milyon 405 bin 294, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 744 bin 885 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 61 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 158'e çıktı.

Son 24 saatte 1850 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 914 bin 881'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 744 bin 394'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 161 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 356'ya 4 bin 318 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 199 bin 919'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 891 bin 152'ye ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Peru

Peru Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 27 kişi yaşamını yitirdi ve 563 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 2 milyon 153 bin 92'ye, can kaybı sayısı 198 bin 420'ye, iyileşenlerin sayısı 2 milyon 125 bin 829'a ulaştı.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 41'e çıktı.

Vaka sayısı 494 artışla 1 milyon 640 bin 192, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 597 bin 118 olarak kayıtlara geçti.

Paraguay

Paraguay Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 43 kişi öldü, 83 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 458 bin 799, can kaybı sayısı 15 bin 864 ve sağlığına kavuşanların sayısı 438 bin 81 olarak açıklandı.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 25 kişi hayatını kaybetti ve 1299 yeni vaka görüldü.

Toplam vaka sayısı 343 bin 807'ye, can kaybı sayısı 9 bin 23'e, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 551'e çıktı.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 28 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 568'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 750 artarak 472 bin 315'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 377 bin 597 kişi sağlığına kavuştu.

Tam Gemi Şok Denemeleri, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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