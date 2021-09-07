Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 182 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 583 bin 810'a, 9 bin 154 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 899 bin 933'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 894 bin 660 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 330 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin

127 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 263 bin 470, vaka sayısı 3 milyon 433 bin 511, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 782 bin 729 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 331'e çıktı.

Son 24 saatte 1124 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 919 bin 773'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 754 bin 655'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 162 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 673'e, 3 bin 893 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 207 bin 695'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 905 bin 843'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 50 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 315'e, vaka sayısı da 640 artışla 488 bin 538'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 427 bin 957 kişi sağlığına kavuştu.