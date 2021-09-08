Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 361 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 584 bin 171'e, 13 bin 645 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 913 bin 578'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 19 milyon 932 bin 646 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 1071 kişi yaşamını yitirdi, 15 bin 784 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 264 bin 541, vaka sayısı 3 milyon 449 bin 295, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 795 bin 871 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 47 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 378'e çıktı.

Son 24 saatte 1637 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 921 bin 410'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 756 bin 976'ya yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 180 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 112 bin 851'e 4 bin 106 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 211 bin 801'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 4 milyon 909 bin 453'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 73 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 388'e, vaka sayısı da 4 bin 32 artışla 492 bin 570'e yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 432 bin 535 kişi sağlığına kavuştu.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 98 kişi hayatını kaybetti ve 1377 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 347 bin 511'e, can kaybı sayısı 9 bin 179'a, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 725'e çıktı.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 31 kişi hayatını kaybetti. Böylece salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 5 bin 673'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 956 artarak 481 bin 100'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 386 bin 971 kişi sağlığına kavuştu.