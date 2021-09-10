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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

10.09.2021 08:55
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 753 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 585 bin 174'e, 30 bin 891 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 958 bin 899'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 2 bin 562 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 730 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 828 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 266 bin 150, vaka sayısı 3 milyon 479 bin 999, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 819 bin 991 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 53 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 480'e çıktı.

Son 24 saatte 1803 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 925 bin 197'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 761 bin 373'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 137 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 99'a, 3 bin 661 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 218 bin 993'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 62 bin 115'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 37 kişinin yaşamını yitirmesiyle salgına bağlı can kaybı sayısı 37 bin 159'a çıktı. Vaka sayısı 500 artışla 1 milyon 642 bin 646, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 600 bin 55 olarak kayıtlara geçti.

Honduras

Honduras basınındaki habere göre, son 24 saatte 36 kişi hayatını kaybetti ve 1126 yeni vaka görüldü.

Vaka sayısı 350 bin 20'ye, can kaybı sayısı 9 bin 260'a, sağlığına kavuşanların sayısı 107 bin 772'ye çıktı.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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