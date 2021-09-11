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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

11.09.2021 10:22
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 672 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 585 bin 846'ya, 15 bin 951 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 974 bin 850'ye yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 16 bin 161 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 699 kişi yaşamını yitirdi, 14 bin 233 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 266 bin 849, vaka sayısı 3 milyon 494 bin 232, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 832 bin 38 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 49 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 529'a çıktı.

Son 24 saatte 1772 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 926 bin 772'ye, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 763 bin 695'e yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 183 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 282'ye, 2 bin 816 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 221 bin 809'a yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 67 bin 105'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 8. ülke konumunda.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 62 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 606'a, vaka sayısı da 4 bin 800 artışla 505 bin 640'a yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 445 bin 934 kişi sağlığına kavuştu.

Kosta Rika

Kosta Rika basınındaki habere göre, son 24 saatte 33 kişinin hayatını kaybetmesiyle salgın nedeniyle kaydedilen toplam can kaybı sayısı 5 bin 754'e yükseldi.

Vaka sayısının 2 bin 825 artarak 489 bin 784'e çıktığı ülkede, bugüne kadar 392 bin 993 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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