Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 293 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kayıpları 586 bin 851'e, 10 bin 615 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 20 milyon 999 bin 779'a yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 50 bin 471 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 224 kişi yaşamını yitirdi, 5 bin 139 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 267 bin 748, vaka sayısı 3 milyon 511 bin 882, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 853 bin 567 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 55 kişi hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 125 bin 647'ye çıktı.

Son 24 saatte 1671 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 930 bin 249'a, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 767 bin 574'e ulaştı.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 46 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölüm sayısı 113 bin 402'ye, 930 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 224 bin 534'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 75 bin 73'ü buldu.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda yer alıyor.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 31 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 232'ye çıktı.

Vaka sayısı 441 artışla 1 milyon 644 bin 71, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 601 bin 269 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 45 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 710'a, vaka sayısı da 1070 artışla 510 bin 724'e ulaştı.

Ülkede virüs tespit edilen 453 bin 400 kişi sağlığına kavuştu.