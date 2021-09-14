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Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika

Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler

14.09.2021 08:10
Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler, System.String[]

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Latin Amerika ülkelerinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları ve virüse bağlı can kayıpları artmaya devam ediyor.

Brezilya Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 215 kişinin hayatını kaybetmesiyle virüse bağlı can kaybı sayısı 587 bin 66'ya, 6 bin 645 kişinin testinin pozitif çıkmasıyla toplam vaka sayısı 21 milyon 6 bin 424'e yükseldi.

ABD'nin ardından dünyada en fazla Kovid-19 kaynaklı ölümün görüldüğü Brezilya'da iyileşenlerin sayısı 20 milyon 76 bin 733 olarak açıklandı.

Meksika

Meksika Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 221 kişi yaşamını yitirdi, 4 bin 161 yeni vaka tespit edildi.

Salgında toplam can kaybı sayısı 267 bin 969, vaka sayısı 3 milyon 516 bin 43, iyileşenlerin sayısı da 2 milyon 865 bin 218 olarak kayıtlara geçti.

Nüfusu 126 milyonu aşan Meksika, Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometers" internet sitesine göre, dünyada en çok vakanın görüldüğü 15. ülke konumunda bulunuyor.

Kolombiya

Kolombiya Sağlık Bakanlığının açıkladığı verilere göre, salgında son 24 saatte 40 kişi hayatını kaybetti, ölenlerin sayısı 125 bin 687'ye çıktı.

Son 24 saatte 1314 kişinin testinin pozitif çıktığı ülkede toplam Kovid-19 vaka sayısı 4 milyon 931 bin 563'e, iyileşenlerin sayısı 4 milyon 769 bin 617'ye yükseldi.

Nüfusu 50 milyona yaklaşan Kolombiya, dünyada en fazla vaka görülen 10. ülke konumunda bulunuyor.

Arjantin

Arjantin Sağlık Bakanlığının verilerine göre, son 24 saatte 238 kişinin hayatını kaybetmesiyle Kovid-19'a bağlı toplam ölü sayısı 113 bin 640'a, 2 bin 297 kişide virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 5 milyon 226 bin 831'e yükseldi.

Yaklaşık 45 milyon nüfuslu Arjantin'de iyileşenlerin sayısı 5 milyon 78 bin 591'e ulaştı.

Arjantin, dünyada en fazla vaka görülen 9. ülke konumunda.

Şili

Şili Sağlık Bakanlığının açıklamasına göre, son 24 saatte 21 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19'a bağlı can kaybı sayısı 37 bin 253'e çıktı.

Vaka sayısı 469 artışla 1 milyon 644 bin 540, iyileşenlerin sayısı 1 milyon 601 bin 589 olarak kayıtlara geçti.

Guatemala

Guatemala basınındaki haberlere göre, son 24 saatte 44 kişinin yaşamını yitirmesiyle Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 12 bin 754'e, vaka sayısı da 733 artışla 511 bin 457'ye yükseldi.

Ülkede virüs tespit edilen 455 bin 856 kişi sağlığına kavuştu.

Togo Cumhuriyeti, Latin Amerika, Arjantin, Sonora, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Latin Amerika ülkelerinde Kovid-19 salgınıyla ilgili gelişmeler - Son Dakika


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